Tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Osman A. (27), 6 ay önce boşandığı 1 çocuğunun annesi eski eşi Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kovan, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın evinin önüne geldi. Burada eski eşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, Osman A. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT
2021-03-06 22:44:17
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