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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinden çıkan kadının hayatı 18 bin TL’lik hibeyle değişti

İHA

Cezaevinden çıkan kadının hayatı 18 bin TL’lik hibeyle değişti

Denizli’de ticari nedenlerle 8 yıl hapis cezası alan Mükerrem Güleç, tahliye olduktan sonra Adalet Bakanlığı Denetim Serbestlik uygulamalarından faydalanarak 18 bin TL hibe ile solucan gübresi üretimi yapmaya başladı. Yıllar içerisinde üretim kapasitesini arttıran Güleç 160 bin solucan ile başladığı işte şu an aylık yaklaşık olarak 70 ton üretim yapıyor.
Denizli’de yaşayan Mükerrem Güleç (50), kadın butik işletmeciliği yaparken ticari nedenlerden dolayı 2009 yılında ceza evine girdi. Tahliye olmasında kısa süre önce kendilerini bilgilendirmek üzere ceza evine gelen sosyologların yönlendirmesi ile bir çocuk annesi Güleç, tahliye olduktan sonra İŞKUR şubesine giderek bilgi aldı. 8 yıl mahkumiyet yaşayan Güleç, Adalet Bakanlığının başlattığı Denetim Serbestlik uygulamaları kapsamında Mahkumları Topluma Kazandırma Projesi ile kadın girişimcilere verilen destekten faydalandı. Aldığı 18 bin TL’lik hibe ile solucan gübresi üretimine başlayan Güleç, 100 metrekarelik tesisi kısa süre içerisinde 500 metrekare alana çıkartarak istihdam sağlamaya başladı. Solucan gübresini ilk olarak ceza evinde duyduğunu belirten Mükerrem Güleç, “8 yıl içeride kaldıktan sonra dışarıya çıkıyorsunuz ve hiçbir şey ilmiyorsunuz. Ben cezaevine girdiğimde tuşlu telefonlar vardı. Çıktığımda dokunmatikler vardı onları da kullanmayı bilmiyordum. Denizli İŞKUR’a başvurdum. Müdür bir proje hazırlamamı ve kendilerine sunmamı daha sonra ise yapacağım iş ile ilgili bilgilendirme yapılmasını söyledi. Bu arada da araştırma yaptım. İçeride gazeteler ve dergiler geliyordu bize. Solucan gübresini ilk cezaevinde duydum. Gübredeki başarılı olan kadınlarımızı ve iş insanlarını gördüm” dedi.
Hibe ile aldığı 160 bin solucan kısa sürede 20 milyonu buldu
18 bin TL hibe ile 160 bin solucan aldığını belirten Güleç, “Bana 18 bin TL hibe verildi, 2017 yılının Nisan ayında. O hibe ile 160 bin solucan aldım. Birde eleme eleğini. Sonra küçük bir yerde işimi yürütmeye başladım. Şuanda Konya, Antalya, Denizli bölgesi ve birçok ilçede pazarım var. Hala daha herkesle istişare yapıyorum. 160 bin solucanla başladım ve bunlar çoğala çoğala derken 15 ile 20 milyon solucana ulaştım. Aylık kapasitem sıvıda 40 ile 50 ton iken katıda 20 tonu buluyoruz” ifadelerini kullandı.
“Hedefim eski hükümlüleri istihdam etmek”
Hedefinin eski kadın hükümlüleri istihdam etmek olduğunu belirten Güleç, “Cezaevinde bir gün önceniz veya sonranız yoktur, sadece o an yaşarsınız. Tabi ki de hayal ediyorsunuz insansınız sonuçta. Ama çaresizliğin bittiği bir yerdesiniz orada. Acabalar güzel sonuçlar verdi. Niyetim ve amacım Allah nasip ederse hükümlüleri istihdam edebileceğim daha büyük iş yeri ve kapasitesi büyük. Ne kadar eski hükümlü varsa hepsine istihdam sağlayacak şekilde işletme kurmayı hedefliyorum. Yaklaşık yıllık ciromuz 150 ile 200 bin arası. Kadınlarımıza yıkılmasınlar ve kadına şiddete hayır diyorum. Bana ulaşmalarını o kadar çok istiyorum ki görüşmek istiyorum onlarla. Kadın bir anadır, kadın candır ve olduğu yerde her şey vardır” diye konuştu.
Güleç’in başarısı diğer hükümlülere örnek oluyor
Mükerrem Güleç’in nelli dönemlerde ceza evindeki hükümlülere hayat hikayesini anlatarak örnek olduğunu belirten Denetim Serbestlik Müdürü Kamil Demir, “Kişiler denetim serbestlik altında hükümlüklerini ve cezalarını toplum içerisinde yerine getirirken aynı zamanda müdürlüğümüz olarak kişilerin topluma tekrar uyumu için farklı çalışmalarla yürütülüyor. Bunlardan bir örneği de eski hükümlüler kendi iş yerlerini kurmak için müdürlüğümüze müracaat ederek hem İŞKUR ve Ticaret Odası Başkanlığı destekleriyle eğitimler aldırtmaktayız. Mükerrem Hanımda eski hükümlümüz. Kendisine teklifle gittik. Maşallah iş yerini açtı. Dedik ki seni ayda birkaç kere alarak bayan hükümlülere kendi hayatını öğret. Sıfırdan nerelere geldiğini anlat. Kendisi de bizi kırmadı ve gelerek örnek oluyor” şekline konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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