Afette telsizler hayati önem taşıyor TRAC Denizli Şube Başkanı Şaban Zihni Gönen; “Deprem anında en çok ihtiyaç duyduğumuz haberleşmedir”

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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi, 17 Mart Deprem Haftası ve 2021 yılı “Afet eğitim yılı” kapsamında iki farklı senaryoda tatbikat gerçekleştirdi. Afet ve acil durumlarda haberleşme noktasında telsizler ile kamuya gönüllü olarak hizmet verenler Denizli’de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.



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