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5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın resmini duvara nakşetti Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şube Başkanı Gülnur Oymak: “İlmiye Çığ’ın portresini duvar çalışması yaptık”

İHA

5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın resmini duvara nakşetti Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şube Başkanı Gülnur Oymak: “İlmiye Çığ’ın portresini duvar çalışması yaptık”

Denizli Kadın Platformu üyeleri, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın portresini duvara nakşetti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın katkılarıyla Denizli Kadın Platformu ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın portresini duvara resmetti. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Muhtarlığı önünde bulunan boş duvara portrenin yapımı yaklaşık 2 gün sürdü. Dev portrenin yan tarafında ‘Sümere Yolculuk’, sol tarafına ise ‘Türk Kadını Ata’sına Minnettardır’ yazısı yer aldı. Bitmesinin ardından birçok kişi tarafından fotoğraflanan dev portre vatandaşların ilgi odağı oldu. Portrenin açılışı 8 Mart günü yapılacak.

“İlmiye Çığ’ın portresini duvar çalışması yaptık”
Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şube Başkanı Gülnur Oymak, “Altıntop Mahallesi Muhtarlığı duvarında yaşayan Cumhuriyet kadınımızı, yaşarken değer vermek istediğimiz için Sümerolog İlmiye Çığ’ın portresini Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleriyle birlikte burada bir duvar çalışması yaptık. Bu çalışmanın ise açılışını yapacağız” dedi.

“Ata’mızın izinde daha güzel Türkiye’ye hep birlikte yol alalım”
Denizli Soroptimist Kulübü Başkanı Nihal Güngör Kılınç da, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında öncelikle tarihimizde bize iz bırakan kadınlara yer verelim istedik. Onların tablolarının sergisinin yanında yaşayan Cumhuriyet çınarımız Muazzez İlmiye Çığ’ı Altıntop Mahallesi Muhtarlığı duvarına resmediyoruz. Resim öğretmenlerinin katkılarıyla 3 günlük bir çalışmayla ortaya çıkmış olacak. Gelecekte tüm gençlerimize ışık olsun, yol göstersin dileğiyle Ata’mızın izinde daha güzel günlere, daha güzel Türkiye’ye hep birlikte yol alalım” ifadelerini kullandı.

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