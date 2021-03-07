Denizlispor’dan Zeki Yavru’ya yalanlama

Denizlispor, eski oyuncusu Zeki Yavru’nun parasını alamadığı iddialarını kulüp yalanladı.

Denizlispor Kulübü, eski yeşilsiyahlı futbolcu Zeki Yavru’nun parasını alamadığı iddialarına karşılık ödeme dekontlarını paylaşarak açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklama, "Eski futbolcularımızdan Zeki Yavru’ya geçtiğimiz sezon boyunca toplam 1 milyon 226 bin TL maaş ve 445 bin TL prim ödemesi yapılmıştır. Denizlispor Kulübü’nden ekmek yemiş bir futbolcunun, eski kulübüne karşı attığı bu iftirayı kınıyor, kendisini vicdanı ile baş başa bırakıyoruzç Değerli kızımızın tedavisi için elimizden gelen tüm desteği verdiğimizi kendisine hatırlatır, kızının tedavisi için izin konusunda kendisine sağladığımız esnekliğin ise tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” denildi.

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