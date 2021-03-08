DTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Arslan’dan 8 Mart açıklaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Ebru Arslan, “Kadınlarımıza, hayatları boyunca özgür olabildikleri ve kadına saygının arttığı günler diliyorum” dedi.



TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Ebru Arslan, kadınların iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak hedeflerini özetledi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu hedeflerini açıklayan Başkan Ebru Arslan, “Öncelikli hedefimiz, kadın girişimci sayısını arttırmak. Kadınların finansmana erişmesini kolaylaştırmak. Kadınların bilgiye erişimini kolaylaştırmak. Mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale getirmek. Girişimcilik kültürünü geliştirmek. Lise ve üniversiteler ile iş birliği yapmak. Hayata atılacak gençlere girişimciliği anlatmak, özendirmek, farkındalık yapmak” dedi.



“Girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlanıyor”

Arslan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak farkındalığının arttırılması için çalıştığını belirterek, “Rol model buluşmaları, girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunur. Girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da destekler. Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirler ve bu sektörlere girişimcileri yönlendirir ve teşvik eder. Girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik eder. Girişimcileri global ölçekte de cesaretlendirmek için ihracata teşvik eder” diye konuştu.



“Cinsiyet eşitliği karnesi için projeler geliştirdik”

TOBB, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde “81 ilde Türkiye’nin Cinsiyet Eşitliği Karnesi”nin hazırlandığını, bu karnenin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Arslan, “Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla’yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip ediyor. 43 il Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; geri kalan 38 il ise Türkiye’nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergiliyor” şeklinde konuştu.



Arslan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a da Kadın Girişimciler’e olan desteklerinden dolayı teşekkür eden Arslan, “Sayın Erdoğan’ın, TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi olarak faaliyetlerimizde destek vermesi ve yolumuzu açması, bize ciddi anlamda güç veriyor. Kendilerine ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlarımıza hayatları boyunca özgür olabildikleri ve kadına saygının arttığı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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