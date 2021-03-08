Denizli’de kaçakçılara 3 ayrı operasyon

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Denizli’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 181 litre kaçak alkol, 960 adet kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 320 adet dolma sigara ve 7 bin 800 makaron ele geçirildi.

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