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Denizli'de terör propagandasına gözaltı

DHA

Denizli'de terör propagandasına gözaltı


Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adrese bu sabah baskın yaptı. Operasyonda A.R. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-03-08 16:33:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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