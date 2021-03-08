Denizli' de tekstil fabrikasında yangın çıktı(1)

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Denizli' nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli

2021-03-08 17:58:02



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