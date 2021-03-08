Denizli'de, tekstil fabrikasında yangın

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Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm tesise yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. Yangından yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT

2021-03-08 18:12:14



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