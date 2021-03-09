Denizli’de öğretmenler ve öğrencilerin 'Sarozon' adlı ozon cihazı tescillendi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Sağlığa zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyor”

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 öğretmen ve 2 öğrencisiyle birlikte gerçekleştirilen ArGe çalışmasıyla “Sarozon” adını alan ozon cihazının üretimine ve satışına başlandı. Pandemi ile mücadele kapsamında eğitim alanlarında steril ortamlar oluşturmak fikriyle üretilen ozon cihazı tescillendi.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılında hayata geçirdiği markalaşma, inovatif girişimcilik çalışmaları ile bir marka doğdu. Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Sarazon” markasını tescillendirdi. Markanın doğuş hikayesi ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele kapsamında eğitim alanlarında daha steril ortamlar oluşturmak fikriyle başladığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığının pandemi döneminde mesleki eğitim okullarının üretimde daha aktif olması adına attığı önemli adımlarla okula gönderilen ödenek ile Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fikrin hayata geçirilmesi adına atölye kuruldu. Okulun 5 öğretmeni ve 2 öğrencisi ile ArGe çalışmalarına hız verildi. 2020 yılının Ekim ayında okul bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulmasıyla “Sarozon” adını alan ozon cihazının üretimine ve satışına başlandı.



“Bu süreç mesleki eğitimin yeniden hayat bulduğu bir dönem oldu”

Öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları ile ürettiğimiz ve Sarazon ismini verdiğimiz cihazımızın marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru onaylanarak markanın tescil edildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Hava ve suya ozon verme özelliği olan cihazımız, su içindeki, havadaki, yiyeceklerimiz ve kullandığımız eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, spor, ecoli, mantar, salmonella gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyor. Geliştirilen Sarazon cihazımızın kimyasal temizleme ve dezenfektan maddelerinden farkı geride hiçbir atık madde bırakmamasıdır. Okulumuzun atölylesinde 0,5 gr/h, 1gr/h, 4gr/h olmak üzere 3 farklı ozon dezenfeksiyon cihazı üretilmektedir. Aynı zamanda cihazımız dekoratif olarak da göze hitap etmektedir. Ahşap ve polikarbon olmak üzere 2 farklı modele sahiptir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pandemi süreci toplumumuzun mesleki eğitime bakış açısını değiştirdi. Bu süreç mesleki eğitimin yeniden hayat bulduğu bir dönem oldu” dedi.

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