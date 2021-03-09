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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşıda büyük kolaylık

İHA

65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşıda büyük kolaylık

Pamukkale ilçe merkezine uzak olan ve gezici sağlık hizmeti verilen mahallelerde ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüs aşıları, randevu almalarına veya herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplu olarak yapılmaya devam ediyor.

Pamukkale ilçesinde kırsal alanda ve kent merkezine uzak 65 yaş üstü vatandaşları için korona virüs aşıları bulunduğu yerlere kadar götürülüyor. Kurtluca, Güzelpınar, Cankurtaran, Karataş, Akdere, Uzunpınar ve Gözler mahallelerindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların birinci doz aşılarının kendi mahallelerinde toplu olarak tamamlandığı ve bu mahallelerdeki aşılanma oranının yüzde 95’in (aşı öncelik sırası gelenlere oranla) üzerinde olduğu bildirildi. Hedeflerinin bir an önce, aşılama önceliğine göre sırası gelen vatandaşların aşılanmalarını sağlamak olduğunu belirten Pamukkale İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinde aşılamalarını tamamladık. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise 182’yi arayarak veya MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alarak aşı olabiliyorlar. Ancak kırsal bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda biraz zorlanabiliyorlar. Bu nedenle Pamukkale Kaymakamlığımız ile yaptığımız çalışma sayesinde mahalledeki vatandaşlarımızı bazen camide bazen kahvehanede bazen de açık pazaryerinde topluyor ve gerekli tedbirleri alarak aşılıyoruz. Vatandaşımız da bu hizmetimizden oldukça memnun. İl Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, İlçe Sağlık Müdürlüğündeki Aile Sağlığı Merkezlerindeki tüm ekibimize destekleri için teşekkür ediyor, tüm ülkemizdeki sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

“Gerekli çalışmalara başladılar”
Korona virüs salgınında birçok dünya ülkesinin yaşlı nüfusunu adeta unuttuğunu hatırlatan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışına verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Yaşlılarımız bizim ülkemizin birer yapıtaşı. Onlar bizler için çok değerliler. İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Ayşe Erdoğan, ilçe merkezine uzak, gezici sağlık hizmeti verilen mahallelerdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aile sağlığı merkezine veya hastanelere erişimlerinde zorluk yaşadıklarını, bu mahallelerdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı randevu almalarını beklemeksizin aşılayabileceklerini söylediğinde çok memnun oldum ve bu hizmetten heyecan duydum. Kaymakamlığımız olarak İlçe Sağlık Müdürlüğümüze gerekli personel ve araç desteğini sağladık ve gerekli çalışmalara başladılar” diye konuştu.

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