Kolorektal kanserden korunma ve tedavi yöntemleri Dr. Canan Korkut, “Her 5 kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor”

Sümer Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Canan Korkut, ‘Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle açıklamada bulunarak kolorektal kanserden korunma ve erken tanının önemine dikkat çekti. Kanser taramalarının zamanında yapılmasının tedavide etkinliğine vurgu yaptı.



Mart ayı kolorektal kanser farkındalık ayı olması nedeniyle kolorektal kanserlerin her iki cinsiyette de en sık görülen 3. kanser olduğunu ve erken tanı ile tedavide yüksek başarı sağlandığını belirten Sümer KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Canan Korkut, “Dünya kanser istatistikleri 2020 yılı verilerine göre her 5 kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor, her 8 erkekten ve her 11 kadından biri ise kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Küresel kanser vakalarındaki artış ülkemizi de kapsamakta olup 75 yaş altı 4 kişiden biri kanser teşhisi almaktadır. Sağlık hizmetlerimiz kanser tedavisinde oldukça başarılı olmakla birlikte kanser mücadelesinde önceliğimiz kanseri önleme ve erken tanıdır. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolorektal kanser de başlangıç safhasında herhangi bir şikayete neden olmadan ve belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle riskli popülasyonda belirtilerin gelişmesini beklemeden yapılan taramalar hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde kanser taramalarının yapılması ve dolayısıyla kanser vakalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenmiştir. 5070 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Ailede kolorektal kanser öyküsü olan bireylerde ise taramaya 40 yaş itibariyle başlanması önerilmektedir” diye konuştu.



“Halkımızı ücretsiz taramalar için Sümer KETEM’e bekliyoruz”

Dr. Canan Korkut, kolorektal kanser riskini düşürmek için önerilerde bulunarak; sağlıklı beslenme ile uygun kiloyu korumak, düzenli yürüyüş yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi, “Hareketsiz yaşam, kırmızı et ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, sigara ve alkol kullanımı kolorektal kanserin değiştirilebilir risk etmenleridir. Sebze, meyve, tahıl ve bakliyattan zengin beslenme ise kanser riskini düşürmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakma ve sağlıklı beslenme danışmanlıkları verilmektedir. 2020 Ekim ayı itibariyle Sümer KETEM olarak biz de halkımıza kanser eğitim, tarama ve danışmanlık yönünden hizmet vermekteyiz. Merkezimizde 3065 yaş kadınlara rahim ağzı kanseri, 4069 yaş kadınlara meme kanseri, 4070 yaş kadın ve erkeklere kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır” dedi.

