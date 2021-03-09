Pamukkale Belediye Başkanı Başkan Örki’den Miraç Kandili mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Miraç Kandili ile ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Örki, “Bu mübarek günler, dini duyguların en üst seviyede yaşandığı, dinimize olan bağlılığımızın arttığı kutsal günlerdir” dedi.

Miraç Kandili, peygamberin Miraç’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Üç ayların içine idrak edilen kandil gecelerinden olan Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gününe denk geliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Miraç Kandili ile ilgili olarak mesaj yayımladı. “Üç ayların başlangıcında kutladığımız Regaip Kandili’nin ardından bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bu mübarek günler, dini duyguların en üst seviyede yaşandığı, dinimize olan bağlılığımızın arttığı kutsal günlerdir. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Hz. Peygamber’in Mescidi Aksa’dan semalara yükselmesi ve Allah katına çıkması olağanüstüdür. Bizlerde Peygamber efendimizin hadislerini, yaşantısını, bize öğüt ettiklerini ve tabi ki Kur’anı Kerim’i kendimize örnek alarak, alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaya çalışmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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