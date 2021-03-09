DTO, yeni kararlar üzerine işletmeleri ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi Kurulu kararları üzerine hızla hareket edip 110 ekiple birden sahaya çıktı. Yaklaşık 500 civarında işletmeye uğrayan DTO üyeleri, kurallara riayet edilmesini istedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, DTO Meclisi ve Meslek Komitelerinin üyeleriyle bir araya gelmesinin hemen ardından pandemi paketlerini teslim ettiği ekiplerini, seferber etti. İşletmeleri ziyaret eden ve pandemi kurallarını hatırlatan ekipler, tedbirlerden ödün verilmemesini ve kurallara riayet edilmesini istedi. 500 civarında işletmeye uğrayan DTO üyeleri, edindikleri izlenimleri ve önerilerini, Yönetim Kurulu Başkanları Uğur Erdoğan'a rapor etti.

"Hedefimiz daha iyi bir Denizli"

Ziyaretlere dair raporu Denizli Valisi Ali Fuat Atik kanalıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bekleyecek vakit yok. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kalan ya da kısıtlamalar dahilinde çalışmak zorunda olan işletmelerimizin yeniden açılması ve pandemiyle mücadelede yeni bir döneme girilmesi, herkes için önemli bir fırsattır. Bugüne kadar gerek üyelerimizle sürekli temas halinde kalarak, gerekse sağlık teşkilatımıza araç, maske, önlük ve solunum cihazı gibi ekipmanlarla destek olarak, hayati derecede önemli ve sistematik bir çalışma yürüttük. Bugün daha kötü bir durumda değilsek eğer, başta insanımızın ve işletmelerimizin hassasiyetleri ve sağlık teşkilatımızın özverili çalışmaları sonra da hayırseverlerimizin destekleri sayesindedir. Orta riskli gözüken Denizli'mizin pandemi haritasındaki sarı rengi neden maviye dönmesin? Elbirliğiyle ve bilinçli hareket edersek, kısa zamanda inşallah pandemi haritasından mavi renkli düşük riskli illerden biri de biz olabiliriz. Önümüzdeki günlerde de bir plan dahilinde düzenli olarak bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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