Arama kurtarma gönüllüleri enkaz altından yaralıyı kurtardı Arama kurtarma ekibinde başarılı kadınlarda bulunuyor

Denizli’de arama kurtarma çalışmalarında başarılı ekiplerden biri olan Dağ Arama Kurtarma (DAK), enkaz altından yaralı kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. 17 Mart Deprem Haftası ve ekipte bulunan kadınlarında olduğunu hatırlatarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan DAK Ekip Lideri Mustafa Etiman, ekibini kutladı.



Denizli’de geçtiğimiz yıllarda Acıpayam ve Bozkurt depremlerinde gönüllü olarak başarılı bir şekilde görev alan Dağ Arama Kurtarma (DAK), eğitim ve çalışmalarına hızla devam ediyor. Son olarak İzmir depreminde görev alan ekipler, 17 Mart Deprem Haftası ve ekipte bulunan kadınlar ile enkaz altında arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Gönüllülere yaralıların sedye ile güvenli noktaya nakilleri, vaka görme, karanlık, dar alan, dayanıklılık, lojistik, intikal, güvenlik, tahkimat ile elektrikli ve akaryakıtla çalışan malzemelerin kullanımı eğitimi gerçekleştirildi.



“Kendimizi hazır tutmak için emek harcıyoruz”

17 Mart Deprem Haftası ve ekipte bulunan güçlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan DAK Ekip Lideri Mustafa Etiman; “Bu tür eğitimler için her zaman uygun çalışma alanı bulamıyoruz. O nedenle alan bulmak ve eğitimi gerçekleştirmek bizim için çok kıymetliydi. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan betonarme binada çalışmak için gerekli izinleri aldık. Ekibimiz için çok yararlı bir eğitim süreci oldu. Gerek bilgileri tazeleme gerekse eksikleri görme fırsatı oldu. Ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve kendimizi hazır tutmak için emek harcıyoruz. Bu süreçte yoğun gayret gösteren ekibimi de bu vesileyle kutluyorum” dedi.

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