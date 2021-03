Pamukkale Belediyespor büyümeye devam ediyor

Daha önce 8 farklı branşta yer alan Pamukkale Belediyespor’da 9. branş tekvando oldu. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Daha çok gencimizin spor yapmasına imkan sağlamak bizim için çok önemli” dedi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, her geçen gün aktif olduğu branşların sayısını artırmaya devam ediyor. 2015 yılında kurulan mavibeyazlı kulüpte ilk aktif branş tekerlekli sandalye basketbol olurken, masa tenisi ve okçuluk branşında da müsabakalarda yer aldı. 2019 yılında aktif olunan branşlara voleybol, güreş, okçuluk, basketbol, kick boks ve karate eklenirken 2021 yılında bir branş daha açıldı. Pamukkale Belediyespor Tekvando takımı da çalışmalara başlayarak kulübün 9. branşı oldu. Antrenör Abdullah Çırak’ın gözetiminde çalışmalar yapan tekvandocular 1016 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda boy gösterecekler. Milli sporcular Şahin Çelebi ve Ceyda Gencer ile birlikte Erkan Evran ve Ali Fuat Kumral turnuvada Pamukkale Belediyespor’u temsil edecek. Abdurrahman Karabel sakatlığı nedeniyle bu turnuvada yer alamayacak.

“Çok sıkı hazırlanıyoruz”

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekvando Takımı antrenmanları oldukça sıkı geçiyor. Takım Antrenörü Abdullah Çırak, “Takımımızın güzel başarılar elde edebilmesi için çok sıkı hazırlanıyoruz. Milli sporcumuzla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, sonrasında milli takım seçmelerinde en iyi dereceleri alarak Denizli’mizi, Pamukkale Belediye Spor kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak istiyoruz. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde sporcularımız var” diye konuştu.

Sporculardan Ali Fuat Kumral, antrenmanların yoğun geçtiğini belirterek, hedefinin 2024 olimpiyatlarına katılmak olduğunu dile getirdi. Bir diğer sporcu olan Erkan Evren ise “Belediyemizi temsil edeceğim İstanbul’daki 8. Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’nda birinci olmayı hedefliyorum. Belediyemize, belediye başkanımıza ve antrenörümüze bize bu fırsatları verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Sizlere güveniyoruz”

Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki de “Spor bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Daha fazla gence spor yapma imkanı sağlamak amacıyla gereken ne varsa yapıyoruz. Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurduk. İnşası devam eden Aktepe Sosyal Tesisleri’nde sporcular için salonlar oluşturacağız. Kulübümüz aracılığıyla da gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlayarak milli takımlarda yer alan sporcular yetiştirmek istiyoruz. O sporcularımız uluslararası arenada AyYıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz. Biz hem Pamukkale Belediyesi hem de Pamukkale Belediye Spor Kulübü ile ilçemizin gençlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tekvando branşında yer alan sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.

