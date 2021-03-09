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Türk dünyasının binlerce yıllık kardeşliği fotoğraflara yansıdı Büyükşehir'den Bağımsızlıkların 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Sergisi

İHA

Türk dünyasının binlerce yıllık kardeşliği fotoğraflara yansıdı Büyükşehir'den Bağımsızlıkların 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Sergisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY işbirliğinde Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık Sergisi düzenlendi. Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Sergideki güzellikleri gördüğümüzde bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde "Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜRKSOY Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu ve davetliler katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri inceledi. Serginin açılışının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Zolan, Türk dünyasında bulunan ve 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın güzelliklerini, tarih ve kültürlerini gördüklerini söyledi.

"Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz"
Türk dünyası ile kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Birbirimizi tanımamız, ayrılığın getirdiği bilmemezlik yerine birçok bilgileri birbirimize aktarmamız gerekiyor. Onun için 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarihini, kültürünü ve birçok güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla ilgili bir sergi düzenledik. Hemşerilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini arzı ediyoruz. Sergideki güzellikleri gördüklerinde bizim bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız. İnşallah bundan sonra da bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Devletler ayrı olabilir ama ruhumuz, düşüncemiz, hedeflerimiz inşallah bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Türk dünyası ile gönül bağı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Türk dünyasının sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, bizim üzüntümüz diyerek sergiyi Denizlililerle buluşturan Büyükşehir Belediyesini ve TÜRKSOY'u tebrik etti. Vali Atik, "Biz de gönül coğrafyamızda ayrı devletten olsak da aynı milleten olan kardeşlerimizi burada anmak, onların yaşadığı şehirlerde kısa da olsa bir gezinti yapmak çok hoştu. Denizli de bu faaliyeti yapmak bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Azerbaycan konsolosumuzu ağırladık ve Hocalı Soykırımını andık. Türk dünyası ile kurduğumuz gönül bağı, acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız hepsi bir.” Gün boyu gezilecek sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğraflar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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