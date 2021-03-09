Başkan Osman Zolan’dan Miraç Kandili mesajı Başkan Zolan, “Rabbim bizleri böyle gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Denizli'mizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girdiğimiz 3 ayların insanların iç dünyalarında huzur ve kurtuluşu müjdelediğini söyledi. Miraç Kandili gibi ulvi gecelerin rahmet ve berekete vesile olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in miraca yükselerek Rabbimize vasıl olması gibi, bizlerin de gönül miracımız ile bağışlanmaya vasıl olmayı yüce Mevlam nasip etsin. Rabbim bizleri böyle gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin" ifadelerini kullandı.



"Bütün İslam aleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum"

Miraç Kandili'nin tüm insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını dileyen Başkan Zolan şunları kaydetti, "Mübarek üç ayları yaşadığımız şu özel günlerde maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gece vesilesiyle kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakalım. Tüm insanlığı tehdit eden terör, şiddet ve savaşın yerini barış ve huzura bırakması için dua edelim. Masum ve günahsızların öldürülmemesi için dua edelim. Bu kutlu gecenin, Denizlimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Denizlili hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslam aleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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