Başkan Doğan, öğrencilerle birlikte fidan dikti “Her ağaç bir fidan, bir fidan bir insandır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevreyi ve yeşili koruma kapsamında öğrenciler ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları Eskihisar, Bahçelievler ve Yenişafak Mahallesi olmak üzere üç farklı bölgede gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri toplam 12 dekar alana fıstık çamı fidanları dikti. Diktiği fidanlara öğrencilerle birlikte can suyunu veren Başkan Doğan, daha yeşil bir Merkezefendi için çalıştıklarını söyledi. İlçedeki tüm güzellikleri gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her ağaç bir fidan, bir fidan bir insandır. Hemşehrilerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla birlikte bu fidanlarda büyüyecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için ağaçlandırma çalışmalarımızı Merkezefendi Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. İlçemizdeki güzellikleri gelecek nesillere de en iyi şekilde taşıyacağız. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendimize birçok park kazandırarak ilçemizi yeşillendirdik. Her şey daha yeşil bir Merkezefendi için” diye konuştu.

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