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Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı Denizli’de pazarda alışveriş yapan kadınların 2 bin 500 TL’si çalındı

İHA

Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı Denizli’de pazarda alışveriş yapan kadınların 2 bin 500 TL’si çalındı

Denizli’de pazar alışverişine çıkan 2 kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından cüzdanları çalındı. Yaklaşık 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.
Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde iki farklı mahalleden alışveriş yapmak için D.S ve Z.A, pazara geldi. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için pazarda bir süre vakit geçiren Z.A., cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Pazar yerinde bulunan zabıta ekiplerine başvurduğu sırada D.S’nin de cüzdanın kaybolduğunu belirtti. Bölgeye gelen polis ekiplerine durumu bildiren 2 kadının ifadesi alındı. Farklı mahallelerden alışverişe gelen 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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