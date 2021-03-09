Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’dan Miraç Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan; “Regaip Kandili’nin ardından arınma ve Allah’a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kandilin gelmesiyle sevinç, mutluluk yaşadıklarını, manevi ve güzel duygular eşliğinde hemşehrilerine iyi dileklerde bulunan Başkan Doğan, “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından arınma ve Allah’a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı manevi, naif ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin, başta Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam alemi için birliğe, huzura, kardeşliğe, sağlığa ve berekete vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.