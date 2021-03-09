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Tekden Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmadı Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin; “Uzman ve Akademisyen hekim kadromuzla kadınlarımızın yanındayız” “Sadece 8 Mart’ta değil her gün kadınlarımızın yanındayız”

İHA

Tekden Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmadı Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin; “Uzman ve Akademisyen hekim kadromuzla kadınlarımızın yanındayız” “Sadece 8 Mart’ta değil her gün kadınlarımızın yanındayız”

Özel Denizli Tekden Hastanesi yönetim kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hastanedeki kadın doktorların, kadın personellerin ve hastaneye gelen tüm kadın hastaların kadınlar gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, her yıl farklı etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, bu yılda karanfil dağıtarak kadınlara destek oldu. Özellikle sağlık alanında kadınların her zaman yanında olduklarını, Kadın sağlığı açısından birçok konuda teşhis ve tedavilerin hastanede yapılmakta olduğunu belirten, Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 8 Mart Dünya kadınlar günü kapsamında yapılan etkinlikle ilgili açıklama yaptı.

“Uzman ve Akademisyen hekim kadromuzla kadınlarımızın yanındayız”
“Hayatımızı ve dünyamızı güzelleştiren kadındır” ifadeleriyle sözlerine başlayan Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin; “Kadın hem anne, hem kardeş, hem evlat en önemlisi de önce insandır. Eğer kadın olmasaydı hayatta hiçbir şey güzel olmazdı. Hayatımızı, dünyamızı güzelleştiren kadındır. Mutlu, sağlıklı ve güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve bu süreçte en büyük yardımcıların kadınlar olduğunu unutmamak gerekir. Biz de Tekden Hastaneleri olarak, uzman ve akademisyen hekim kadromuzla, hepsini annemiz, kardeşimiz ve evladımız gibi görerek sağlık alanında yardımcı olmak konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece 8 Mart’ta değil her gün kadınlarımızın yanındayız”
Hastane çalışanlarının hem ülke genelinde hem de kendi hastanelerinde kadın çalışan yoğunluklu olduğunu belirten Başhekim Op.Dr. Mehmet Tekin, “Gerek ülke genelinde gerekse hastanemizde çalışanların yarısından fazlasını kadınlarımız oluşturmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanemizde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında hastanemizde çalışan kadın doktorlara, kadın sağlık çalışanlarına, kadın personellere ve hastanemize gelen tüm kadın hastalara bu özel günde onları unutmadığımızı belirtmek amacıyla karanfil dağıttık. Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde değil her gün Tekden Hastanesi olarak yanlarındayız” dedi.

“Umarız en kısa zamanda kadına verilen değer artar ve şiddetin her türlüsü son bulur”
Kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Op. Dr. Mehmet Tekin, “Kadın denince kadınların yaşadığı zorluklardan da bahsetmek gerekir. Son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarını, kadın istismarlarını, kadınlara yaşattıkları her türlü acıyı şiddetle kınıyoruz. Umarız en kısa zamanda kadına verilen değer artar ve şiddetin her türlüsü son bulur. Pandemi sürecinde zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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