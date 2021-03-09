Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis ekiplerince takibe alınıp, kontrol noktasından durdurulan otomobilde yapılan aramada kaynak makinesinin içerisine gizlenmiş halde, 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucu polis ekiplerince takibe alınan şüpheli otomobil, kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Chako'nun da katılımıyla yapılan aramada, bagaj kısmındaki kaynak makinesinin içerisine gizlenmiş halde 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-09 19:15:25



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