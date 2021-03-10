Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı Akli dengesi yerinde olmayan 1 kişi, ormanda 5 farklı yeri yaktı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 5 farklı noktada çıkan yangında 4 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınların çıkış nedenin ise akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Yangın, Buldan ilçesi Alacaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanın farklı noktalarından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 arazöz 5 farklı noktada çıkan yangına müdahalede bulunurken, kısa sürede söndürüldü. Yangın büyümeden söndürülürken yapılan soğutma işleminin ardından bölgede bulunan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



5 farklı noktada çıkan yangında 1 kişi gözaltına alındı

Yangının 5 farklı noktada çıkmasının nedeni araştırılırken, doğal yollarla olmadığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen U.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere şüpheli karakola sevk edildi. Yapılan inceleme 5 farklı noktada çıkan yangında toplam 4 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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