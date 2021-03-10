Yanan otomobilin imdadına yangından dönen arazöz yetişti Orman yangınından dönen arazöz, otomobili yanan sürücünün imdadına yetişti

Aydın istikametinden Denizli’ye seyir halinde olan sürücü, otomobilden yoğun dumanlar çıktığını fark ederek kenara çekti. Yangın tüpüyle müdahalede bulunan sürücünün imdadına orman yangınından dönen arazöz yardım etti.

Yangın, Aydın Denizli karayolu üzerinde Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy ilçesinden kent merkezi istikametinde seyir halinde olan sürücü, otomobilden yoğun duman çıktığını fark etmesi üzerine kenara çekti. Otomobilin motor kısmından dumanlar yükselirken sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücülerde yangın tüpüyle yardım etmeye çalışırken, orman yangınından dönen arazöz sürücünün imdadına yetişti. Arazöz ile otomobile müdahalede bulunan ekipler yangını kısa sürede söndürdü.



Trafik yoğunluğu oluştu

İhbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Trafik polisleri tarafından trafiğin akışı sağlandı. Orman yangınından dönen arazöz ekiplerinin ardından itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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