Denizli’de av yasakları başladı

Denizli’de 20202021 av sezonu 7 Mart tarihi itibari ile sona erdi.

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kara avcılığı kanunu kapsamında 20202021 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararı ile belirlenen av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 7 Mart 2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Av sezonu av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibarıyla ülke genelinde av yasağı başlamıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.