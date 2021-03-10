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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GEKA’nın proje çağrısına 192 proje başvurdu

İHA

GEKA’nın proje çağrısına 192 proje başvurdu

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 2020 yılı Birim Faaliyet raporlarını üzerine toplantı gerçekleştirdi. Vali Aksoy, Proje Teklif Çağrısı’na 192 proje başvurusu yapıldığını açıkladı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 2020 yılı Birim Faaliyet raporlarını üzerine toplantı gerçekleştirdi. GEKA’nın 2020 yılında hayata geçirdiği tüm çalışmalarını “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi” ve “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm” sonuç odaklı programları doğrultusunda uyguladığını belirtti. Turizm faaliyetlerinin iç kesimlerde yaygınlaştırılması ve hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla yürütülen “EkoTurizmde Yeni Destinasyonlar” programı kapsamında belirlenen 9 ilçede 2020 yılı içerisinde destinasyon tanıtım ve hazırlık toplantıları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Vali Hüseyin Aksoy, Buldan ve Karacasu ilçelerinde Ekoturizm çalıştaylarını hayata geçirirken Karacasu, Buldan ve Çameli ilçelerinin ekoturizm eylem planlarını tamamladıklarını, Ajansın diğer 6 ilçe için çalışmalarına devam edeceğinin belirtti. Vali Aksoy, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde öne çıkan sektörlerde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki mevcut durumun detaylı bir şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla “Öne Çıkan Sektörlerde Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi”ni tamamladıklarını söyledi. Araştırma ile elde edilecek bilgilerin GEKA’nın önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacağının altını çizdi.
“Pandemi dönemi olmasına rağmen bölgemizden 192 proje başvurusu yapıldı”
Proje destek programlarının tasarlanmasının yanı sıra uygulama ve izleme çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini söyleyen Aydın Valisi, “2020 yılında Teknik Destek, Fizibilite Desteği, Yönetim Danışmanlığı, COVID19 ile Mücadele ve Dayanıklılık ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) programlarını ilan ederek uyguladığını ifade etti. 2020 yılında GEKA’nın yürüttüğü Proje Teklif Çağrısı’na değinen Vali Aksoy, “Çağrı kapsamında Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ve Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi programlarını ilan ettik. Programlar kapsamında pandemi dönemi olmasına rağmen Bölgemizden 192 proje başvurusu yapıldı. Projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış olup yeterli başarı kriterine sahip projeler, bugün Genel Sekreterliğimiz tarafından Yönetim Kurulumuza sunulacaktır. Yapılacak son değerlendirme neticesinde başarılı bulunan projeler en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır. 2020 yılında Aydın Yenilenebilir Enerji Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi’nin tamamlanarak faaliyete geçtiğini de duyurmak isterim. Ajansımız sonuç odaklı programlar kapsamında, bölge kalkınmasına ivme kazandıracak güdümlü proje çalışmalarına devam etmektedir. Bölgedeki yatırımcı ilişkilerine yön veren Yatırım Destek Ofislerimiz tarafından 2020 yılında yatırımcılara yol göstermesi amacıyla ön fizibiliteler hazırlanmıştır” dedi.
Ayrıca, GEKA’nın bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüttüğü 2021 yılı SOGEP son başvuru tarihinin 15 Mart 2021 Pazartesi günü olduğunu belirten Vali Aksoy, Aydın, Denizli ve Muğla’daki uygun başvuru sahiplerinin bu tarihe kadar ön başvurularını GEKA’nın resmi internet sitesi üzerinden yapabileceğini ve programla ilgili detaylı bilgi alabileceğini söyledi.

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