Spor Giysi Bankası ile yüzler gülecek

Biden yönetimi ilk kez Çin ile bir araya gelecek!

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 'Spor Giysi Bankası' projesi kapsamında sportif kıyafet ve eşyaların paylaşıldığı gönüllülük hareketi ile ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşacak.

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 'Spor Giysi Bankası' projesini başlattığını duyurdu. Bun kapsamda kullanılmayan spor kıyafetleri başta olmak üzere spor malzemelerinin bağışlarla toplanarak, ihtiyaç sahibi çocukların spora başlamasına destek olunması amaçlanıyor.

İlçede yaşayan genç nüfus potansiyeline yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirten Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, spora başlamada fırsat eşitliğini düşünerek Spor Giysi Bankası projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla çocuklarda farkındalık bilinci oluşturacağını belirten Akçay, “Çocuklarımıza küçük gelip bir kenara kaldırılan spor kıyafetlerinin, yeni veya kullanılmış spor eşyalarının paylaşılmasıyla, başka bir çocuğun ihtiyacına cevap vereceğini düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.