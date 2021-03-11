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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı

İHA

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı

Denizli’de 4 yabancı uyruklu kadının fuhuş yaptığını tespit eden jandarma ekipleri 4 aylık takibin ardından düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklanırken 4 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.
Denizli’nin Çivril ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş olaylarının ve şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kadınları fuhşa zorladığı ve aracılık yaptığı tespit edilen A.K.U., jandarma ekipleri tarafından 4 aylık fiziki ve teknik takibe alındı. Fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri düzenlediği operasyonlar kapsamında Özbek asıllı asıllı K. S., N. K., M. T., ve M. S.’yi ve aracılık yapan A.K.U., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken A.K.U., ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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