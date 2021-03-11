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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras (2)

DHA

Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras (2)


AVUKATTAN MİRAS AÇIKLAMASI
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 1'inci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü zannettikleri dedeleri Hüseyin Akar´dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kalan Akar kardeşlerin avukatı Savaş Honluk, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"KKTC İçme Suyu Temini Projesi kapsamında müvekkilime bir tebligat ulaştı. Tebligatta taşınmaz mal varlığı üzerinden boru hattının geçirileceği bilgisi yer alıyordu. Müvekkilim bana, kendisinin Anamur'da mal varlığı olmadığını söyledi. Bir gariplik olduğunu fark ettik. Tüm kardeşleri topladık ve Anamur'a gittik. DSİ 6´ncı Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimizde, Hüseyin Katar adına bir taşınmaz olduğunu öğrendik. Hüseyin Katar'ın 1917 yılında öldüğü görülüyor. Hüseyin Katar'ın Hüseyin Akar olduğundan şüphelendik. Ardından nüfus ve tapu müdürlüğüne gittik. Anamur Sulh ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Bilirkişi atandı ve yapılan araştırmada, Hüseyin Katar ile Hüseyin Akar'ın aynı kişi ve müvekkillerimin ölen babasının babası olduğu ortaya çıktı. Böylelikle mirastan hak sahibi oldukları tescillendi. Taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasını açtık. Şu an davanın başındayız. En kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz."  
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin detaylı inceleme yaptığını ifade eden Honluk, "Müvekkillerimin dedeleri 1914 yılında savaşa gitmiş. Savaştan geri gelmiyor. Gittiğinde İbrahim Akar adında bir çocuğu var. Müvekkillerimiz, Hüseyin Akar'ın torunları. Onlar da bilirkişi raporu çıkıncaya kadar dedelerinden habersizdi. Orada mülk sahibi olmuş ve evlenmiş. Kayıtlar çok sağlıklı değil. Bekar olduğu görünüyor. Daha önceden Soyadı Kanunu olmadığı için bilirkişi, anne, baba adı ile doğum tarihine bakarak durumu tespit ediyor. 1915'e kadar Hüseyin Akar'ın Denizli'de kaydı var. Kayıtlarda bu tarihte öldü gözüküyor. Savaşa gittiği biliniyor. Anamur'da da 1917' de öldüğü gözüküyor. Anne adı, baba adı, doğum tarihi aynı. Bu sebeple bilirkişi Hüseyin Akar ile Hüseyin Katar'ın aynı olduğu kanısına varıyor" diye konuştu.
8'DE 1'İNİ ALACAKLAR
Anamur'daki arazinin yaklaşık 4 dönüm olduğunu kaydeden Honluk, "Üzerinde muz serası bulunuyor. Araştırmalarımızda bu yerin 4 milyon lira değerinde olduğunu belirledik. Bu arazinin sekizde biri Hüseyin Akar'a ait. Tamamı değil. Buna ilişkin de ortaklığın giderilmesi davası açtık. Müvekkillerimin alacağı para sanıldığı kadar büyük değil ancak çok küçük bir meblağ da değil. Süreci takip ediyoruz. Sonucu inşallah müvekkillerim adına güzel olur" diye konuştu.
Avukat Honluk, teknolojinin gelişmesiyle geçmişe dönük kayıtların daha sağlıklı tutulduğunu, ilerleyen dönemde benzer davaların ortaya çıkabileceğini kaydetti.Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-03-11 14:23:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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