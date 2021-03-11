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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UTSO Başkanı Kandemir, Uşak’taki mavinin sırrını anlattı

İHA

UTSO Başkanı Kandemir, Uşak’taki mavinin sırrını anlattı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kandemir, Sağlık Bakanlığının risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli iller yer arasında yer alan Uşak’taki başarının sırrını anlattı.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, Uşak'ın korona virüsle mücadelesine değinerek neler yapıldığını ve başarının nasıl sağlandığını anlattı. Kandemir, “Sağlık Bakanlığının risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdığı ve Uşak'ın orta ve yüksek riskli kategoride yer alan iller arasında tek düşük riskli tek il olması tüm kamuoyu tarafından dikkat çekti. Hatta sosyal medyada da Batı'nın Mavi Boncuğu olarak gündem oldu. Bu başarıdan dolayı başta sağlık çalışanları olmak üzere kurallara uyan tüm hemşehrilerime de teşekkür etmek istiyorum. İlimizde yasaklar büyük oranda kalktı ve yeni bir normale de girdik. Gönlümüz isterdi ki tüm Türkiye mavi renkte olsun" dedi.
Süreç hakkında bilgi veren Kandemir, "Sürecin başından beri tüm kurum ve kuruluşlar el birliğiyle mücadele ettik. Covid ile sürecinde en etkin mücadele filyasyon gücüydü. Filyasyona biz Uşak'ta tüm STK'lar olarak son derece özel önem verdik. Organize Sanayi Bölgelerimizde çalışan sayımız biliyorsunuz çok fazla ve Uşak'ta 3 tane büyük Organize Sanayi Bölgemiz var. Sürekli de sirkülasyon halindeler. Hastalığın daha fazla yayılabilmesini önlemek için filyasyon ekibini koordineli bir şekilde ve yüksek kapasitede tuttuk. Çok fazla araç ve personelle sağolsun İl Sağlık Müdürlüğümüzde bize bu konuda destek oldular. Ekipler gecenin geç saatlerinde dahi çalışıyorlardı. Bunun yanında sanayide çalışanlarımızın kullandığı servis araçlarında çok ciddi bir denetim ve değişime gidildi. Denetimlerimizi sıklıkla yaptık organize sanayi girişlerinde ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Yine sanayi bölgelerimizde sağlık ekipleri takiplerini en iyi şekilde yaptılar. Bunun yanında tüm işverenlerimizde hassasiyet göstererek azami ölçüde yapılması gereken değişim ve denetimleri kendi işletmelerinde gerçekleştirdiler. Çalışma ortamlarında veya yemekhanelerinde gerekli düzenlemeleri yaptılar. Burada özellikle İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte tüm işletmelerimizin koordineli bir şekilde çalışması bize bu başarıyı sağladığına inanmaktayım. Şeffaflık burada çok önemliydi bu arada bunu belirtmek isterim. İl Sağlık Müdürlüğü çok hassas davranarak şeffaf bir çalışmayla işletmelerimizi kapatmak yerine çeşitli önlemler alarak işletmelerimize yol gösterdiler. Bu sayede temaslıları acilen izole etmeyi başardık. Böylelikle üretimi devam ettirebilen işveren en küçük bir riskte İl Sağlık Müdürlüğünü bilgilendirdi. Sanırım başarının en önemli etkenlerinden biri de buydu diye düşünüyorum. Bunun yanında tüm tacirlerimiz de kurallara en iyi şekilde riayet etti. Çalışma ortamlarımızla ilgili yayınlanan tüm yönetmelik ve genelgeleri de üyelerimize duyurduk ve onlarda bu kurallara sıkı sıkıya riayet ettiler. Başta da dediğim gibi sağlık çalışanları bu konuda teşekkürü en çok hak eden insanlar. Onların özverili ve başarılı çalışmalarını filyasyon ekibinin hassasiyetle çalışmaları eklenince başarı geldi diye düşünüyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla filyasyon ekipleri 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Pandemi sürecinde iş dünyasının yapmış olduğu bir kaç noktaya daha değinmek isterim. Özellikle bu dönemde Uşak Sanayisinin çarkları bir şekilde döndü. Özellikle geçtiğimiz Mayıs ayından sonra ciddi bir ivme yakaladı. Pandemi öncesindeki sürece geri dönüldü. Ancak özellikle hizmet sektörüyle eğitim sektörü başta olmak üzere ticari hayat tüm dünyada da olduğu gibi ülkemizde etkilendi. Uşak'ta maalesef bundan nasibini aldı. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek adına STK'larla birlikte çeşitli toplantılar gerçekleştirerek gerekli birimlere ve yetkililere ulaştırdık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Uşak'ta yapmış olduğu bir Teknik Meslek Lisesi var. Burada özellikle pandeminin başından beri üyelerimize bu okulumuzda öğrencilerimiz tarafından üretilen maskeleri dağıttık. Yine TOBB Meslek Lisemizi organize ederek hızlı bir şekilde maske üretimine geçtik ve bu sayede 40 binin üzerinde maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu dönemde mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş ve göstermiş olduk. Yine bundan sonra ki süreçte aynı mücadeleye devam edip şu anda bulunduğumuz durumu muhafaza ederek korona virüs salgınını bertaraf etmeyi planlıyoruz. Özellikle kafe restoran gibi hizmet ve eğitim sektörüyle ilgili üyelerimiz uzun süredir maalesef faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldılar. Aşamalı normalleşmeyle bu işletmelerin tekrar açılmış olması Uşak'ta büyük bir moralle birlikte bir sevinç yaşattı. Hedefimiz aynı mücadeleyi bırakmayıp devam ederek bu başarıyı sürdürmek. Hizmet ve Eğitim sektörleri başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerimizi eski haline getirmek ve normale dönebilmek için Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve İl olarak üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu süreci Uşak olarak çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sonuçları da zaten ortada. Bu konuda başta sağlıkçılarımız olmak üzere sanayici ve tüccar tüm üyelerimize aynı zamanda Uşak halkına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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