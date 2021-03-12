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Panelvan park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı 

DHA

Panelvan park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı 


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, panelvanın park halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Serkan Karadavut yönetimindeki 35 AKP 146 plakalı panelvan, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halinde bulunan 20 M 0728 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Karadavut ile yolcu konumundaki Salih Akman yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Salih Akman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  
 DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2021-03-12 04:24:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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