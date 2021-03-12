Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor Yeşil-siyahlı kafile yarın Gaziantep’te son antrenmanını gerçekleştirecek

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, antrenman çalışmalarına devam ediyor. Yeşilsiyahlılar bu akşam Gaziantep'e giderek, yarın son çalışmasını bu kentte yaparak kampa girecek.

Denizlispor, 14 Mart 2021 Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig’in 30. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana devam eden yeşilsiyahlı oyuncular, taktik çalışma ile günü tamamladı. Tedavisi devam eden Özgür Çek ve Fabiano Leismann’ın yanı sıra ağrıları bulunan Recep Niyaz takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yeşilsiyahlı kafile, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Gaziantep’e giderek, yarın son antrenmanını Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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