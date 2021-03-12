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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı

İHA

Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri yapılan program ile kutlandı.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşının kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü kapsamında Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde anma programı düzenledi. Gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program okul öğrencisi Adem Yeşilay’ın Kur’anı Kerim Tilaveti ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2021 yılı “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” etkinlikleri kapsamında il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrencilerin şiir dinletisi ise devam eden program Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Fazilet Aydemir’in yazdığı ve öğrencilerinin sahnelediği “Asımın Nesli” tiyatrosu katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.
“İstiklal Marşı Türk nesillerinin millî ve manevi ruhlarını besleyen ulvi bir rehberdir”
İstiklal Marşının bağımsızlığın en önemli işareti olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Bugün İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılını kutluyoruz. Millî marşlar, bir milletin varlık ve bağımsızlık duygularının en önemli ve en etkili sembolleridir. İstiklâl Marşı’mız vatan, millet ve bayrak sevgisinin en derin ifadesi, bağımsızlığımızın en veciz örneğidir. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle düşmanlara karşı yürüttüğü ölüm kalım mücadelesinin en önemli timsali, asla esir edilemeyeceğinin en yüksek sesle cihana haykırışıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı millî mücadele boyunca hem cephe hem de cephe gerisinde önemli roller üstlenen Mehmet Akif Ersoy, millî marş ve bayrak kavramlarını bir araya getirir. Türk milletinin mukaddesatının varlık, inanç, bayrak ve istiklâl sembollerinde aranması gerektiğini belirtir. “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” sözleriyle de bağımsızlığın önemine işaret eder. Unutmamak gerekir ki İstiklâl Marşı, sadece yazıldığı devre ümit ve iman aşılamaz. İstiklâl Marşı’mız, taşıdığı ve dile getirdiği yüce değerler vasıtasıyla bütün Türk nesillerinin millî ve manevi ruhlarını besleyen ulvi bir rehberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, İstiklâl Marşı’mızın kabul edilişinin 100. yılını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

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