Arılar çiçekle buluştu, yetiştiriciyi ilaçlama korkusu sardı TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu; “Avrupa ülkelerinde ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretim kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.

Denizli’de kiraz ağaçlarının uyanmasıyla, arılar bu yıl ilk kez çiçekle buluştu. Yeni sezon öncesi arıcılık için önemli tehditlerden birisi olan kontrolsüz ilaçlamaya dikkat çeken TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Avrupa ülkeleri ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretip kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.



Denizli’nin Honaz ilçesinde kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla, arılar bu yıl ilk kez çiçekle buluştu. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Honaz İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz İlçe Tarım Müdürü Emre Aşkın kendileri için en büyük tehditlerin başında gelen kontrolsüz ilaçlama konusunda bölge arıcıları ve diğer çiftçilerle bir araya geldi. Tarafların buluşmasında sektörün sorunları konuşularak, çözüm yolları aradı.



Çiftçilerin ağaçları gündüz ilaçlamalarının hem arılara hem de ağaçlara zararlı olduğu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Biz Honazlı çiftçiler olarak arının önemini çok iyi biliyoruz. Kiraz çiçeklenmeye başladığı için arı polen taşıyor. Onun için arının önemini çok iyi biliyoruz. İlaçlamayı çiftçilerimiz gündüz yapıyor. Gündüz ilaçlama yaptığı için arılara zarar veriyor. Biz çiftçilerimizden ilaçlamayı gece yapmalarını istiyoruz. Çünkü gündüz arı çiçeklenme yapıyor, toz ve polerasyon taşıyor. İlaçlama yaparsa arıları öldürüyor ama gece yaparsak bir sıkıntı yok. Gece arı kovanına giriyor” dedi.



“Meyve olması için arı şart”

Meyvede rekoltenin yakalanması için arını şart olduğunu belirten Başkan Yelek, “Meyve olması için arı şart. Bir ağaçta 20 kilo meyve varsa tozlanma olursa 100 kilo oluyor. Bizim için arı önemli, arı olmazsa bindiğimiz dalı kesiyoruz. Çünkü arı çiçeklenme ve tozlaşma yapıyor. Meyve oluşumunu sağlıyor. Geçen sene 3. ve 4. gün çiçeklenme döneminde yağmur yağdı. Arı tozlaşma yapamadı, rekoltemiz düştü. Yükselmesi için hava iyi olursa arıda polen taşırsa rekoltemiz yüksek olur” ifadelerini kullandı.



“Kendi ülkelerinde üretip, satışına bile izin verilmez”

Avrupa’da üretilen ilaçların yine Avrupa’da kullanılmasının yasak olduğunu belirten TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise, “Zirai ve tarımsal ilaçlarda üreticimizin etkilenmemesi için bu konuda bilgilendirmek için buradaydık. Avrupa ülkeleri ve dünyada doğaya faydalı olan arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendi ülkelerinde üretip, satışına bile izin verilmez ama bu ilaçları bize satmaya çalışıyorlar. Zaman içerisinde bakanlık 54’e yakın ilacı yasakladı. Tarım Bakanlığımız teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 2 tane etken madde içeren ilacın süresi uzatılmıştı, onunla ilgili görüşme yaptık. Onları da tekrardan yasaklayacaklar. Honaz, Türkiye’de özel bir yer. Kiraz üretimi açısından arıcılıkta burası ciddi bir nokta. Aydın, Muğla bölgesinden gezginci arılarımız geliyor. Devletimiz ile birlikte meyve ve sebze çiçeğinde polerasyona arının katkısı bilimsel bir gerçektir” diye konuştu.

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