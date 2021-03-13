Arılar çiçekle buluştu, yetiştiriciyi ilaçlama korkusu sardı TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu; “Avrupa ülkelerinde ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretim kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arılar çiçekle buluştu, yetiştiriciyi ilaçlama korkusu sardı TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu; “Avrupa ülkelerinde ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretim kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.

İHA

Arılar çiçekle buluştu, yetiştiriciyi ilaçlama korkusu sardı TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu; “Avrupa ülkelerinde ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretim kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.

Denizli’de kiraz ağaçlarının uyanmasıyla, arılar bu yıl ilk kez çiçekle buluştu. Yeni sezon öncesi arıcılık için önemli tehditlerden birisi olan kontrolsüz ilaçlamaya dikkat çeken TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Avrupa ülkeleri ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretip kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar” dedi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla, arılar bu yıl ilk kez çiçekle buluştu. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Honaz İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz İlçe Tarım Müdürü Emre Aşkın kendileri için en büyük tehditlerin başında gelen kontrolsüz ilaçlama konusunda bölge arıcıları ve diğer çiftçilerle bir araya geldi. Tarafların buluşmasında sektörün sorunları konuşularak, çözüm yolları aradı.

Çiftçilerin ağaçları gündüz ilaçlamalarının hem arılara hem de ağaçlara zararlı olduğu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Biz Honazlı çiftçiler olarak arının önemini çok iyi biliyoruz. Kiraz çiçeklenmeye başladığı için arı polen taşıyor. Onun için arının önemini çok iyi biliyoruz. İlaçlamayı çiftçilerimiz gündüz yapıyor. Gündüz ilaçlama yaptığı için arılara zarar veriyor. Biz çiftçilerimizden ilaçlamayı gece yapmalarını istiyoruz. Çünkü gündüz arı çiçeklenme yapıyor, toz ve polerasyon taşıyor. İlaçlama yaparsa arıları öldürüyor ama gece yaparsak bir sıkıntı yok. Gece arı kovanına giriyor” dedi.

“Meyve olması için arı şart”
Meyvede rekoltenin yakalanması için arını şart olduğunu belirten Başkan Yelek, “Meyve olması için arı şart. Bir ağaçta 20 kilo meyve varsa tozlanma olursa 100 kilo oluyor. Bizim için arı önemli, arı olmazsa bindiğimiz dalı kesiyoruz. Çünkü arı çiçeklenme ve tozlaşma yapıyor. Meyve oluşumunu sağlıyor. Geçen sene 3. ve 4. gün çiçeklenme döneminde yağmur yağdı. Arı tozlaşma yapamadı, rekoltemiz düştü. Yükselmesi için hava iyi olursa arıda polen taşırsa rekoltemiz yüksek olur” ifadelerini kullandı.

“Kendi ülkelerinde üretip, satışına bile izin verilmez”
Avrupa’da üretilen ilaçların yine Avrupa’da kullanılmasının yasak olduğunu belirten TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise, “Zirai ve tarımsal ilaçlarda üreticimizin etkilenmemesi için bu konuda bilgilendirmek için buradaydık. Avrupa ülkeleri ve dünyada doğaya faydalı olan arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendi ülkelerinde üretip, satışına bile izin verilmez ama bu ilaçları bize satmaya çalışıyorlar. Zaman içerisinde bakanlık 54’e yakın ilacı yasakladı. Tarım Bakanlığımız teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 2 tane etken madde içeren ilacın süresi uzatılmıştı, onunla ilgili görüşme yaptık. Onları da tekrardan yasaklayacaklar. Honaz, Türkiye’de özel bir yer. Kiraz üretimi açısından arıcılıkta burası ciddi bir nokta. Aydın, Muğla bölgesinden gezginci arılarımız geliyor. Devletimiz ile birlikte meyve ve sebze çiçeğinde polerasyona arının katkısı bilimsel bir gerçektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan ...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihalesi için 29 Mart son gün
YEREL HABERLER Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin çalışmaları ...
Uzmanlar Denizlili tekstilcilere yol gösterdi
YEREL HABERLER Uzmanlar Denizlili tekstilcilere yol gösterdi
Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı
Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor Yeşil-siyahlı kafile yarın Gaziantep’te son antrenmanını gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ...
Bağbaşı’na kapalı pazaryeri ve katlı otopark müjdesi
YEREL HABERLER Bağbaşı’na kapalı pazaryeri ve katlı otopark müjdesi
Denizlispor'a güven veren istatistik
YEREL HABERLER Denizlispor'a güven veren istatistik
İnme tedavisinde yeni bir pencere; Botoks Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur: “Botoks tedavisi uygun hastalarda mutlaka denenmelidir” “Estetik amaçlarla kullanılan botoks, son zamanlarda kasılmış kaslara da uygulanarak kasılmadan dolayı işlevsiz kalmış kaslarda gevşemeye yol açar”
YEREL HABERLER İnme tedavisinde yeni bir pencere; Botoks Prof. Dr. ...
Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi Meslek lisesi öğrencileri korona virüsle yüzde 99.97 ozon cihazıyla mücadele ediyor Elektrik ve Elektronik Bölümü Alan Şefi öğretmeni Özer Mısırcı: “Ozon cihazı havadaki bakteri ve virüsü yüzde 99.97 şeklinde yok eder” Öğrencilerden Bora Berşe: “Haftalık 30 ile 35 tane makine üretiyoruz”
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede zararlı tüm ...
Denizlili Zeynep, Avrupa Matematik Olimpiyatı Gümüş Madalyası kazandı Aydem Fen Lisesi öğrencisinden büyük başarı
YEREL HABERLER Denizlili Zeynep, Avrupa Matematik Olimpiyatı Gümüş ...
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı Gençlerin sokak kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 ...
Panelvan park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Panelvan park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı 
Köpeği ezmemek için kaldırımdaki otomobillere çarptı Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı
YEREL HABERLER Köpeği ezmemek için kaldırımdaki otomobillere ...
Park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı Park halindeki yolcu minibüsüne çarpan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı Park ...
Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ...
Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli’ye dönüyor
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli’ye dönüyor
29 ıslak kıyafete 918 gram metamfetamin maddesi emzirildiği ortay çıktı
YEREL HABERLER 29 ıslak kıyafete 918 gram metamfetamin maddesi ...
Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk ile ekibinden DTO’ya teşekkür DTO Başkanı Erdoğan; “Pandemiyle mücadele kurallarına uymayı kesintisiz sürdürmeliyiz”
YEREL HABERLER Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk ile ekibinden DTO’ya ...
Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ ...
Başkan Doğan’dan İstiklal Marşı’nın 100. yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan İstiklal Marşı’nın 100. yıldönümü ...
UTSO Başkanı Kandemir, Uşak’taki mavinin sırrını anlattı
YEREL HABERLER UTSO Başkanı Kandemir, Uşak’taki mavinin sırrını ...
Başkan Örki, “Gençlerimiz İstiklal Marşımızı dikkatlice, özümseyerek okumalı ve bir rehber olarak görmelidirler”
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Gençlerimiz İstiklal Marşımızı ...
Sahte polis, vatandaşı oğlu ile korkutarak 90 bin TL dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte polis, vatandaşı oğlu ile korkutarak 90 bin TL ...
Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras (2)
YEREL HABERLER Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz ...