Aşçı, sahte içkiden öldü

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte içkiden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet B. (42), yaşamını yitirdi.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan aşçı Mehmet B. dün akşam saatlerinde, evinde içtiği sahte içkinin ardından rahatsızlandı. Eşi Özlem B., 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Mehmet B.' nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

İÇKİYİ SU ŞİŞESİNDE GETİRDİ

Mehmet B.' nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada eşi Özlem B.' nin ifadesinde 2 gün önce eşinin su şişesinin içinde eve sahte içki getirdiğini, içtikten sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-14 15:44:21



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