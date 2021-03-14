Sahte alkol Denizli’de ölüme neden oldu Sahte alkol içtikten sonra hayatını kaybetti

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte alkolden sonra rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Mehmet B., hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; geçimini aşçılık yaparak sağlayan 42 yaşındaki Mehmet B., dün akşam saatlerinde evde içtiği sahte alkol neticesinde rahatsızlandı. Eşi Özlem B’den yardım isteyerek sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet B., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Mehmet B’nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İddialara göre; Mehmet B.’nin, eşi Özlem B.’nin verdiği ifadesinde yaklaşık 2 gün önce su şişesinin içerisinde eve sahte alkol getirdiğini ve içtikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

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