Denizlispor'da moraller bozuldu



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de önceki hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kaybederek avantaj kaybetti. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-siyahlılar bu sonuçla 24 puanda kalarak haftayı düşme hattında 20'nci sırada tamamladı. Denizlispor'un lige tutunmak için çekiştiği rakiplerinden Ankaragücü ve Gençlerbirliği 3 puanı hanesine yazdırırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Trabzonspor maçından 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçlarla son sıradaki Gençlerbirliği, Denizlispor ile puanını eşitledi. Denizlispor'un düşme potasının üstünde 17'nci sırada yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı da 5'e yükseldi. Denizlispor'da maçın 50'nci dakikasında rakibine yaptığı sert hareketle kırmızı kart gören Özer Özdemir ile sarı kart gören Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş cezalı duruma düştü. Savunmada Fabiano Leismann'ın sakatlığının bulunduğu Denizlispor'da 3 defans oyuncusunun cezalı duruma düşmesi, Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin canını sıktı.

KUTLU'DAN VAR'A ELEŞTİRİ

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Yedikleri ilk golden önce rakip takım oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirten Kutlu, hakemin pozisyonu görememiş olabileceğini söyledi. Bu durumu normal karşıladıklarını kaydeden Kutlu, bu pozisyonda VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

İyi mücadele ettiklerini ancak gol yollarında etkili olamadıklarını dile getiren Kutlu, "Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Gol girişimlerinde takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Oyun olarak geriye giden bir şey yok. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-15 11:41:10



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