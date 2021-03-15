FETÖ operasyonunda askeri personellerden sorumlu 1 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü son bir hafta içerisinde FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlarda askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptığı 1 aktif öğretmen, 2 askeri ve 1 polis okulundan ilişiği kesilen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD’e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen operasyonda askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptıkları tespit edilen 1 aktif öğretmen, sabit ve ankesörlü telefonlardan aranan askeri okullardan ilişiği kesilen 2 şüpheli, polis okulundan ilişiği kesilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.



FETÖ’den aranan 1 şüpheli yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince aranan 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Aynı tarihler içerisinde DEAŞ/İŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi olarak aranması bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

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