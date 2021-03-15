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FETÖ operasyonunda askeri personellerden sorumlu 1 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı

İHA

FETÖ operasyonunda askeri personellerden sorumlu 1 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü son bir hafta içerisinde FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlarda askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptığı 1 aktif öğretmen, 2 askeri ve 1 polis okulundan ilişiği kesilen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD’e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen operasyonda askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptıkları tespit edilen 1 aktif öğretmen, sabit ve ankesörlü telefonlardan aranan askeri okullardan ilişiği kesilen 2 şüpheli, polis okulundan ilişiği kesilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

FETÖ’den aranan 1 şüpheli yakalandı
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince aranan 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı
Aynı tarihler içerisinde DEAŞ/İŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi olarak aranması bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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