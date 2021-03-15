Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı. Şüphelinin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girip, Denizli'ye geldiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-15 17:20:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.