Denizli'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından bu sabah kent merkezinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu belirtilen 4 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından, dün, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-15 17:20:07



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