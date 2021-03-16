Büyükşehir Türkiye'de bir ilki daha başlattı Mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Türkiye'de bir ilki daha başlattı Mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası hizmete başladı

İHA

Büyükşehir Türkiye'de bir ilki daha başlattı Mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası hizmete başladı

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.
Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve buna bağlı mevzuat dahilinde belge alma zorunluluğu olan meslek branşları için tek nokta başvuru merkezi olmaya hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı. Başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Projeyle Denizli'de ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve sınav süreçlerini de koordine edecek.

Vatandaşlara büyük kolaylık
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de ilk defa uygulanan bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını, belge alma konusunda ise vatandaşlara büyük kolaylık getireceklerini söyledi. Nitelikli işgücünün artırılması açısından belge almanın önemine vurgu yapan Başkan Osman Zolan, "Bu çalışmamızla hem kanunun uygulanmasına destek olacağız hem de vatandaşlarımızın istihdamında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Söz konusu mesleği yapan vatandaşlarımız belediyemize online olarak başvuracak, eğitim ve sınavlarının ardından ücretsiz olarak uluslar arası geçerliliğe sahip belgelerini alacaklar. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucuya 1 tutuklama
Denizli'de vaka sayısı 100 binde 41.50 Denizli'de vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Denizli'de vaka sayısı 100 binde 41.50 Denizli'de ...
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Otobüsle uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsle uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı
Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 34 gözaltı
Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı
Fuhuş ve kumar operasyonunda 10 kişiye ceza Kimlik bildirmeyen 1 apart yetkilisine 9 bin 832 TL idari para cezası Denizli’de 250 işyeri denetlenerek, 800 kişinin GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Fuhuş ve kumar operasyonunda 10 kişiye ceza Kimlik ...
Denizli’de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı Denizli’de son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından 95 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli ...
Denizli'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Pandemi kurallarına uymayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza Denizli’de bir haftada 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ...
Denizli’de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 195 kişiye 175 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 195 kişiye 175 bin ...
FETÖ operasyonunda askeri personellerden sorumlu 1 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu aranan DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda askeri personellerden sorumlu 1 ...
Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor Başkan Örki: “Tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı ...
Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye ...
Afet eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı Büyükşehir DESKİ'den gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Afet eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı Büyükşehir ...
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı Motosikletli zehir tacirleri jandarmadan kaçarken uyuşturucu dolu poşeti boş araziye attı
YEREL HABERLER Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile ...
Denizlispor'da moraller bozuldu
YEREL HABERLER Denizlispor'da moraller bozuldu
Denizli’de konut satışları yüzde 40.9 azaldı TUİK, Denizli Konut Satışları Şubat 2021 verilerini açıkladı
YEREL HABERLER Denizli’de konut satışları yüzde 40.9 azaldı TUİK, ...
Denizli'nin değerleri geleceği ile buluşacak
YEREL HABERLER Denizli'nin değerleri geleceği ile buluşacak
Denizli için ‘Sarı’ uyarı
YEREL HABERLER Denizli için ‘Sarı’ uyarı
Denizli’de sosyal mesafe unutuldu Havanın kapalı olması bir şey değiştirmedi, vatandaşlar sokaklara akın etti
YEREL HABERLER Denizli’de sosyal mesafe unutuldu Havanın kapalı ...
Sahte alkol Denizli’de ölüme neden oldu Sahte alkol içtikten sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte alkol Denizli’de ölüme neden oldu Sahte alkol ...