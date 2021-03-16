Büyükşehir Türkiye'de bir ilki daha başlattı Mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası hizmete başladı

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve buna bağlı mevzuat dahilinde belge alma zorunluluğu olan meslek branşları için tek nokta başvuru merkezi olmaya hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı. Başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Projeyle Denizli'de ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve sınav süreçlerini de koordine edecek.



Vatandaşlara büyük kolaylık

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de ilk defa uygulanan bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını, belge alma konusunda ise vatandaşlara büyük kolaylık getireceklerini söyledi. Nitelikli işgücünün artırılması açısından belge almanın önemine vurgu yapan Başkan Osman Zolan, "Bu çalışmamızla hem kanunun uygulanmasına destek olacağız hem de vatandaşlarımızın istihdamında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Söz konusu mesleği yapan vatandaşlarımız belediyemize online olarak başvuracak, eğitim ve sınavlarının ardından ücretsiz olarak uluslar arası geçerliliğe sahip belgelerini alacaklar. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.