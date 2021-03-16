Ters dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

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Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak otomobille takla atan sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Menteş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak Denizli Karayolunda kent merkezi istikametine 03 FD 151 plakalı otomobille seyir halinde olan N.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Ters dönen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücü N.A, ve yolcu konumunda ki O.Ö yaralı olarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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