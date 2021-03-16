Kartal gagalı Tekke Cami ibadet ve ziyarete açıldı

Denizli’nin Baklan ilçesinde içinde Selçuklu’nun ‘kartal gagalı’ figürlü mihrabı bulunan Tekke Camisi restore edildi. 12. yüzyıl ortalarında şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen ve Hüsamettin Dede olarak bilinen komutanın türbesinin tam karşısında bulunan Tekke Camisi restore edilerek ibadete yeniden açıldı.



Denizli’nin Baklan İlçesinde bulunan Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen Tekke Camii ibadete ve ziyarete açıldı. 12. yüzyıl ortalarında şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen Selçuklu Komutanlarından Hüsamettin Gazi’nin türbesinin karşısında bulunan tarihi camii mihrabın üst kısmında bulunan kartal gagası figüre ve Allah mührü ile dikkat çekiyor.



Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Selçuklu Bayraklarında da kullanılan ve gücü anlatan figürün kullanıldığı başka bir mabedin bulunmadığını söyledi. Caminin restorasyonunun yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve yaklaşık 600 yüz bin lira harcandığını anlatan Başkan Gülsever, “Cami Hüsamettin Gazi Selçuklu komutanlarından bölgenin İslamlaşması ve Türk topraklarına bizlere kazandırılmasını sağlayan mübarek zatın döneminde yapılmış Tekke Camii. Cami o zamanın koşullarında tamamen ahşaptan o dönemdeki yapı sanatı neyse o kullanılarak yapılmış. Bu bölgede yapılan ilk mabet, Müslümanların namaz kıldığı cami. Bakım zaman zaman görmüş. 2014 yılında göreve başladığımızda tarihi camimizin imarına, Bakla nın imarına ihtiyaç duyulan her alana ilgilendik. Camimiz harabe yıkılmak üzere olduğunu gördük. Camimizin mülkiyeti büyükşehir yasasıyla belediyemize kayıtlıydı. Burayı nasıl restore ederiz, gün yüzüne çıkartırız milletin, insanoğlunun hem ziyaretine hem de ibadetine tekrar kazanırız diye düşündük. Bunu o dönemdeki vakıflardan sorumlu bakanımız, genel müdürlerimiz, onlarla görüştük, kültür varlıklarıyla görüşmelerimiz oldu” dedi.



Restorasyon başladı

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, caminin restore edilmesi bürokratik engelleri aşmak için büyük bir çapa sarf ettiklerini söyledi. Camide uzman ekiplerin restorasyon çalışmasında görev aldıgını anlatan Başkan Gülsever, şöyle konuştu:

“Tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla buranın projeleri hazırlandı. Aydın Kültür Varlıkları kurulundan projeler onaylandıktan sonrada vakıflar genel müdürlüğümüz ihaleye çıkardı. Camii 600 bin civarında restore edildi. Bu cami Selçuklu’nun bölgenin fethedilmesinde görevlendirilen Hüsamettin Gazi komutanın döneminde yapılmıştır. Yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte bin yılı aşkın bir binadır. Çünkü sonradan da ilaveler olduğu muhakkaktır. Camide Selçuklu döneminin mührünü görüyoruz. Mihrabın üst kısmında kartal başı o zamanki bayrak olarak Selçuklular döneminde de bir kaç yerde kullanıldı çeşitleri vardır. Bunlardan biriside kartal başı olarak kullanılmış, yol gösterici güç, ifadesiyle burada da kartal başını kullanmışlar. Gücü Allahtan alıyorsunuz. Allah lafzı ile beraber orada o mühürde vurulmuş, bunu çoğu yerde göremeyiz”



Tekke Camisinin özellikleri

Avlu içinde, dikdörtgen planlı, ahşap destekli camilerden birisi olan Tekke Camisi, ahşap sütunların taşıdığı son cemaat yeri, harim ve harimin kuzey tarafındaki ahşap direklerin taşıdığı mahfilden oluşuyor. Cami ahşap sütunlarla dikine beş sahına ayrılmış. Orta sahın, yan sahınlara göre daha geniş tutulmuş. Caminin duvarları taş örgülü olup çatısı toprak dam örtülü durumdayken eski yıllarda üzeri kırma çatı yapılarak Marsilya tipi kiremitle kaplandığı görülüyor. Caminin kuzeybatı cephesinde silindirik gövdeli sonradan yapılmış minaresi bulunuyor. Kapısı üzerinde 1826 tarihi bulunan caminin ahşap kapısı, pencereleri ve ahşap minberi sonradan yapılmış.

Caminin kartal başlı mihrabı ve dışa taşkın alınlığı kalem işi süslemelerle süslenmiş olup mavi, yeşil ve turuncu renklerle geometrik ve bitkisel desenlerle dekore edilmiş. Bu süslemelerin içinde ise ayetler bulunuyor. Mihrap nişinin içinde ortada güneş batarken kızıl rengi ile iki tarafında hilal şeklindeki ay stilize edilerek resmedilmiş. Ahşap oyma yönünden zengin işçiliğe sahip olan caminin sütun başlıkları ve tavanı ahşap bindirme tekniğinde yapıldığı görülüyor.

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