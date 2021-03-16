Mart karı Çameli'yi beyaze bürüdü Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Denizli’nin Çameli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Denizli’nin en uzak ilçelerinden birisi olan Çameli ilçesinde kış aylarında ilk kar yağışının düştüğü ilçe olarak biliniyor. Çameli ilçesi Akdeniz iklimine yakın konumda bulunurken sabah saatlerinde yağan Mart karı ise şaşkınlığa neden oldu. İlçede başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Sabah çevrenin bembeyaz olduğunu görünce çok sevindik. Yağmurlu bahar havasını beklerken kış geri geldi. ‘Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözümüz gerçek oldu. Tarlalarımızın bu şekilde kar ile suyu görmesi çok iyi oldu” denildi.

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