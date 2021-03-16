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Paylaşılamayan kanyon İki mahalle kanyonun ismi yüzünden karşı karşıya gelince çözümü belediye buldu 1980'li yıllara dayanan tartışmalar, kanyona ilçe adının verilmesiyle son buldu Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan; “Kanyonun ismi için anlaşamayan iki köyde zaman içerisinde su kavgaları da olmuş. Aldığımız bu kararla herkes kazanacak”

İHA

Paylaşılamayan kanyon İki mahalle kanyonun ismi yüzünden karşı karşıya gelince çözümü belediye buldu 1980'li yıllara dayanan tartışmalar, kanyona ilçe adının verilmesiyle son buldu Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan; “Kanyonun ismi için anlaşamayan iki köyde zaman içerisinde su kavgaları da olmuş. Aldığımız bu kararla herkes kazanacak”

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 1980'li yıllara dayanan ve o dönem yargıya da taşınan 'kanyon ismi' tartışmaları, 41 yıl sonra belediyenin olaya müdahil olmasıyla çözüldü. Benlik ve Olukbaşı mahallelerini karşı karşıya getiren kanyon ismi üzerinde 'Acıpayam' olarak mutabakat sağlanınca tartışmalar son buldu.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 41 yıl önce bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği eski ismiyle Olukbaşı Kanyonu’na vatandaşlar korkudan yaklaşamıyordu. 1980 yılında kırsal Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında başlayan isim ve su tartışmalarına mahkemeye gidilerek çözüm aranmaya başlandı. Mahkemeye başvuran Benlik sakinleri, 1982 yılında mahkemeyi kazanarak suyun Benlik Mahallesi ve devamındaki mahallelerin kullanabileceği kararını aldırdı. Ardından yıllar süren tartışmalarda suyun ikiye bölünmesi ve kanyonun isminin de değiştirilmesi talepleri yeniden gündeme geldi. Yıllardır gizli kalmış olan masmavi suları ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kanyonda yaşanan isim tartışmaları günümüze kadar devam etti.
Halk arasında daha çok 'Olukbaşı Kanyonu' olarak bilinen ancak Benlik Mahallesi sınırlarında yer almasından dolayı 'Benlik Kanyonu' olarak isminin değiştirilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar içinden çıkılmaz bir hale dönüşünce gerginliğin daha da büyümemesi için Acıpayam Belediyesi olaya müdahil oldu. İki mahallenin uzlaşamadığı ismin ortak payda olan “Acıpayam Kanyonu” olarak değiştirilmesi için Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ilk adımı atarak çalışmalara başladı. Her iki tarafın da bu isim üzerinde uzlaşıp protokol imzalamasıyla kanyon üzerindeki tartışmaların sona ermesi ve turizme kazandırılması için çalışmalara başlanıldı.

“İki köy zaman içerisinde anlaşamamazlık yapmışlar”
İki mahalle arasında anlaşmazlıkların yaşandığını, su kavgalarının olduğunu söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, “Acıpayam Kanyonu dediğimiz kanyon gerçekten Allah’ın bize lütfettiği bir cennetin köşesi. Bu vatanın güzel bir köşesi. Tüm insanların görmesini istediğimiz bir alan. Orası Benlik ve Olukbaşı köylerimizin tamda ortasında. İki köy zaman içerisinde anlaşamamazlık yapmışlar. Benimdir senindir su kavgaları falan olmuş. Bizde o bölgeyi ziyaretimizde o kanyon keşfedildiğinde bizim gördüğümüzde ve fark ettiğimizde. Yoksa asırlardır o kanyon orada tabii. Herkesin dikkatini çeken bölge. Ancak tam yararlanamamışlar. Biz Olukbaşı’nı da, Benliği de kırmayalım diyerek büyükşehiriz, Acıpayam şemsiyesi var. Acıpayam kadim tarihiyle köklü bir ilçemiz ve onlar da bizim mahallemiz, köylerimiz. Acıpayam Kanyonu olsun istedik. Acıpayam Kanyonu sanırım yakıştı. Hem Benliği kucaklıyor hem de Olukbaşı’mızı kucaklıyor. Zaman içerisinde orada binlerce insan akmaya başlayınca Olukbaşılılar da, Benlikliler de eski günleri, hafızalarında kalan kötü günleri hatırlamayacaklar. Çünkü o bölgenin ekonomik gücü değişecek. Biz inanıyoruz ki hem Benlik hem de Olukbaşı başta olmak üzere o bölge ve Acıpayam kazanacak. İl Kültür Turizm Müdürümüz Turhan Veli Akyol sağ olsun ekibi ve üniversite hocalarıyla geldiler. Bir takım çalışmalarla bizim genç arkadaşlarımızı özellikle toplantı yaparak bilgi verdiler. Her türlü çalışmayı onlarla birlikte beraber yapacağız. Bizim gerek kaymakamlığımız, gerekte diğer kurumlarımız ve valiliğimiz hepsiyle koordineli bir şekilde bu işi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

“Onlar Benlik, bizde Olukbaşı demeyle işin içinden çıkamadık”
Kanyondan dolayı 1980 yıllarında bir kavganın yaşandığını anlatan Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Duran Dağ, “Kanyon bizim yıllar önce ismi Kaplıca'ydı. Köyde kaplıca dediğinde şu anki kanyon aklımıza geliyordu. Bizim çocukluğumuzdan beri kaplıca diye bildiğimiz yer sonra kanyon. Korkuyla baktığımız yer şu anda Acıpayam Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kanyonumuza kavuştuk. Bizim sudan dolayı kenar köyümüzle bir kavga oluştu 1980’li yıllarda. Kavganın hala daha soğukluğu var. Biz baktık onlar Benlik, biz de Olukbaşı demeyle işin içinden çıkamadık. Her iki tarafta Acıpayam Kanyonu olarak karar kıldık. Büyüklerimiz de buna yol gösterdi. Hem kanyonun sayesinde hem de iki köyün gelecekte zaten kardeşiz, kardeş gibi geçineceğiz” ifadelerini kullandı.

“1980 yılında komşumuz Olukbaşı bu suyu bölmeye kalktı”
İki mahalle arasındaki tartışmaların 1980'li yıllara dayandığına değinen Benlik Mahallesi Muhtarı Muhittin Arslan da şöyle konuştu:
“Bu dünya kuruldu kurulalı bu su Benlik köyüne akmaktadır. Ama maalesef 1980 yılında komşumuz Olukbaşı bu suyu bölmeye kalktı. Ama mahkemelik olduk. 1982 yılında mahkemenin kararı var, bu su Benlik, Gölcük ve Çiftlik köyüne aittir diye. İlk başta Olukbaşı Kanyonu olarak basında çıktı. Benlik Mahallesi buna ayaklandı ve bende yeni muhtar olmuştum. Biz 'Benlik Kanyonu', Olukbaşılılar da 'Olukbaşı Kanyonu' olacak dedi. Ben Acıpayam Belediye Başkanımızı buraya çağırdım. Burada 3 gün görev yaptılar. Başkana dedim ki 'Acıpayam Kanyonu olacak ya da Bozdağ Kanyonu olacak' diye. Ben Benlik Kanyonu olarak da kabul etmem, Olukbaşı Kanyonu olarak da kabul etmem. Kanyonun ismi Acıpayam Kanyonu. Acıpayam Kanyonu olarak çalışmalarımız devam ediyor.”

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