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Kaçak elektriği kesilince, evini yaktı Kaçak elektrik kullandığını söyleyerek ‘evi yaktım’ dedi

İHA

Kaçak elektriği kesilince, evini yaktı Kaçak elektrik kullandığını söyleyerek ‘evi yaktım’ dedi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaçak elektriğinin kesilmesi üzerine sinirlenen Mehmet D., evini ateşe vererek yaktı.
Yangın, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçimini çiftçilik ile sağlayan Mehmet D., iddialara göre kaçak elektrik kullandığı için elektriği kesildi. Evde bu duruma sinirlenen vatandaş mutfağı yakması üzerine evde alevler yükselmeye başladı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ev sahibi Mehmet D’nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Ev sahibi Mehmet D. karakolda verdiği ilk ifadesinde 3 gün önce kaçak olarak kullandığı elektriğin kesildiğini ve sinirlendiğini söyleyerek evi yaktığını belirtti.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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