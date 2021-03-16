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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde meslek liseleri ön plana çıktı

İHA

Pandemi sürecinde meslek liseleri ön plana çıktı

Pandemi sürecinde salgına büyük destek veren meslek liseleri üretime geçerek maske, dezenfekten gibi ürünlerle ekonomiye büyük destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici bir çok ürünü meslek liseleri sayesinde dışarıdan almadıklarını belirterek, “Bu günler meslek liselerinin destekleri ile geçecektir” dedi.

Dünyanın korona virüs salgını ile pandemi sürecine girmesinin ardından ülkemizde bir yılı aşkın süredir yeni normlarla salgına mücade veriliyor. Salgın mücadelesinde büyük özveri veren sağlık çalışanlarından sonra en çok ismi duyulan mesleki eğitim okulları oldu. Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde yaptığı reformlarla döner sermaye işletmeleri kurularak üretimin aktifleştirilmesi sağlandı. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde mesleki eğitim veren okullarımız da bu süreçte güçlü bir reaksiyon vererek salgınla mücadele konusunda üretim atağına geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici mesleki eğitim okul müdürleri ile pandemide geçen bir yıllık süreci değerlendi.

“Maske ve dezenfekte gibi ürünleri mesleki eğitim veren okullarımızın ürettiklerinden temin ettik”
Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Müdür Ekici “Verimliliği ve çeşitliliği artıma adına çalışmalarımız devam ediyor. Meslek liselerimiz pandemide ilk öncelikli ihtiyaçlar olan; dezenfektan, yüzey temizleyiciler, siperlik, maske ve önlükler ürettti. Bir yıllık süreçte okullarımızın ve kurumlarımızın ihtiyacı olan maske ve dezenfektanları dışarıdan almadık. Tüm bunların hepsini mesleki eğitim veren okullarımızın ürettiklerinden temin ettik. Sonraki süreçte de çevre illerden gelen taleplere cevap vererek ürünlerimizi gönderdik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beylerde pandemi sürecinden mesleki eğitimlerin başarısını “Meslek Liselerimizi Destan Yazdı” şeklinde dile getirdi. Bu bizim için bir taçtır. Pandemide gücümüzün farkına vardık. Meslek liseleri bu ülke ekonomisi ve sanayisinin itici ve destekleyici gücüdür. Döner sermayelerimiz güçlendikçe yeni fikirler ve üretim alanları için ArGe çalışmalarına daha da öncelik verebileceğiz. Görünürlüğümüzü ve tanınırlığımızı artırarak meslek liselerine olan güveni en üst düzeye çıkaracağız. Tüm insanlık gibi bizlerde eski normlarımıza dönmek için can atıyoruz. Şuna inanıyorum ki bu günler meslek liselerinin destekleri ile geçecektir” dedi.

Denizli’de mesleki eğitim veren 13 okulda döner sermaye işletmesi kapsamında üretim yapılmaktadır. 13 okulda toplam 83 farklı kalemde ürünler öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretiliyor. Döner sermayeli okullarımız yaklaşık 9 milyonluk ciro yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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