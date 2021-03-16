Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. DenizliAntalya karayolu üzerinde bulunan leblebi ve kuruyemiş dükkanlarının ruhsatlarında belirtilen saatlerine uygun şekilde çalışmaları kararı alındı.

Denizli Valiliğinde düzenlenen Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Denizli Valiliği tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Serinhisar İlçesinin leblebi ve kuruyemiş üretiminde ülkemiz genelinde önemli bir markaya ve yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebeple DenizliAntalya karayolu üzerinde bulunan leblebi ve kuruyemiş satış yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.